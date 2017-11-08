В ООН заявили о возможной гуманитарной катастрофе из-за боев в Донбассе

В ООН обеспокоены тем, что усиление боевых действий возле инфраструктуры водоснабжения на Донбассе может привести к утечке смертельного газа хлорина.

Об этом сообщает координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Волкер, передает "Радио Свобода".

Волкер заявил, что на протяжении последних дней были обстреляны две фильтровальные станции по обе стороны линии разграничения.

"В ООН чрезвычайно обеспокоены относительно возможной утечки опасного газа хлорина, который хранится на обеих станциях. В случае поражения одного 900-килограммового контейнера, каждый радиусе 200 метров может получить роковую дозу ядовитого газа", - рассказал он.

Кроме того, в организации предупреждают, что усиление боевых действий грозит разрушениями жизненно важной инфраструктуры на Донбассе.