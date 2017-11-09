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НАТО создаст в Европе два новых командных центра

Четверг, 9 ноября 2017, 00:45

В Европе будут созданы два новых центра планирования и управления операциями НАТО.

Об этом договорились на встрече в Брюсселе министры обороны стран Североатлантического альянса, пишет DW.com.

Один из новых командных центров будет отвечать за переброску войск и вооружений по европейскому континенту, другой - за операции военно-морских сил в Атлантическом океане.

Где именно будут располагаться новые центры и сколько дополнительного персонала потребуется Североатлантическому альянсу, пока неизвестно. Детали реорганизации должны быть проработаны к февральской встрече министров обороны натовских государств.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что транспортная инфраструктура Евросоюза должна соответствовать военным требованиям. Европейские автомобильные и железные дороги, а также аэропорты необходимо приспособить для оперативной переброски войск НАТО, убежден он.

По словам Столтенберга, этим вопросом должны заняться как руководство ЕС, так и национальные правительства, а также частные предприниматели.

После окончания холодной войны штат сотрудников НАТО был уменьшен с 22 тысяч до 6800 человек, а число его главных штабов - с 33 до 7.

В ходе министерской встречи министры обороны стран-членов Североатлантического альянса также приняли решение о создании новой структуры - Центра киберопераций.

Как сообщалось, НАТО реформирует командную структуру в ответ на рост российской угрозы.

Темы: НАТОЕвропаРосcия
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