Женщин, которых на админгранице с Крымом задержали оккупанты, отпустили

Семерых крымских татарок, задержанных российскими силовиками на административной границе с оккупированным Крымом, отпустили.

Об этом сообщил в facebook журналист Антон Наумлюк.

"Всех удерживаемых на админгранице девушек отпустили", - написал он.

фото: Anton Naumlyuk

Как сообщалось, женщин задержали на контролируемом оккупантами пункте пропуска Армянск. Среди них были жены политзаключенных. Причина задержания неизвестна.