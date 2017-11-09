Женщин, которых на админгранице с Крымом задержали оккупанты, отпустили
Четверг, 9 ноября 2017, 02:29
Семерых крымских татарок, задержанных российскими силовиками на административной границе с оккупированным Крымом, отпустили.
Об этом сообщил в facebook журналист Антон Наумлюк.
"Всех удерживаемых на админгранице девушек отпустили", - написал он.
Как сообщалось, женщин задержали на контролируемом оккупантами пункте пропуска Армянск. Среди них были жены политзаключенных. Причина задержания неизвестна.