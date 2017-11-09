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Вятрович возмутился табличками на могиле неизвестного солдата в Польше

Четверг, 9 ноября 2017, 08:22

При Могиле Неизвестного солдата в Варшаве установлены две новых памятных доски, посвященные защитникам польских поселений на Волыни и в Малопольском.

Как сообщил TVN Warszawa госсекретарь Министерства национальной обороны Польши Михаил Дворчик, таблички размещены по инициативе министра национальной обороны Антония Мацеревича.

В частности, они касаются солдат, защищавших местную польскую общину от украинских националистов из ОУН и УПА, отметил он.

 
tvnwarszawa.tvn24.pl
 
tvnwarszawa.tvn24.pl

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович по этому поводу написал в Facebook:

"На могиле Неизвестного солдата в Варшаве (место обязательного посещения международными делегациями) появилась табличка с чествованием польских воинов, погибших в борьбе с УПА".

"Среди погибших на территории Польши в борьбе с украинскими повстанцами больше всего было именно коммунистической безопасности. Поэтому теперь в Польше на государственном уровне чествуются чекисты, в частности те, на руках которых кровь польских патриотов".

Как известно, в последнее время отношения Украины и Польши осложнились на культурно-исторической почве.

Президент Петр Порошенко инициировал чрезвычайное заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.

Темы: Польшаистория
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