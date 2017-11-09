Депутаты Сейма Литвы заступились за Украину перед Венгрией

Группа депутатов Сейма Литвы сделала обращение к венгерским коллегам, в котором встала на защиту Украины в конфликте вокруг образовательного закона.

Об этом сообщает портал Delfi, передает "Европейская правда".

"Мы неприятно удивлены и даже шокированы ультимативными заявлениями венгерского правительства с угрозами заблокировать сближение Украины с ЕС или НАТО, если Украина не изменит по желанию Венгрии новый Закон об образовании, в котором обусловлена и специфика образования лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - говорится в документе.

Инициированное экс-премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом обращение подписали 37 членов Сейма, в том числе председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас и глава Комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис.

"Мы понимаем, что вопросы образования национальных меньшинств, их интеграции в жизни государства всегда особенно болезненны и должны решаться путем конструктивного диалога. Мы видим усилия Украины именно так решать эти важные проблемы", - говорится в обращении.

В нем говорится, что внимание соседних с Украиной стран к украинскому Закону об образовании не удивляет, однако удивляют "выдвинутые властями Венгрии ультиматумы Украине с угрозами стране геополитическими последствиями, с угрозами тем, что Венгрия будет блокировать усилия Украины по интеграции в ЕС".

"Такие ультиматумы категорически неприемлемы, совсем не европейские и тем более непонятны, когда это исходит от одного из государств Центральной Европы. Мы все хорошо знаем, насколько для нас, государств Центральной Европы и Балтии геополитически была важна наша собственная интеграция в ЕС", - говорится в обращении.

Напомним, правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной через закон "Об образовании".