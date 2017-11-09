Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Не нарушая права других языков, мы будем распространять украинский – Гройсман

Четверг, 9 ноября 2017, 09:47

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем украинской письменности и речи.

Премьер в обращении отметил, что "украинский язык всегда был символом национального единства, мощным фактором развития культуры и нашего самосознания".
 
"Несмотря на драматические исторические обстоятельства и огромное давление, украинский язык не только выжил, но и создал уникальный слой письменной культуры и продолжает формировать современные смыслы. Благодаря этому мы сегодня являемся самобытной европейской нацией, с узнаваемой идентичностью и культурным наследием", – отметил он.

"Сегодня украинский язык является государственным, но языковой вопрос остается объектом спекуляций. К сожалению, язык часто используют как инструмент гибридной войны, в которую, не по нашей воле, вовлечена Украина", – добавил Гройсман.

По словам премьера, правительство понимает важность развития украинского языка, осознает необходимость его защиты как важного социокультурного фактора в современных сложных геополитических условиях.

"И тот комплекс мер в защиту украинского языка, который реализуется в последние годы, является эффективным инструментом, работает на консолидацию украинской политической нации и дальнейшее интеллектуальное и культурное развитие нашей страны", – заявил он.

"Никоим образом не нарушая права других языков и их носителей, мы и в дальнейшем будем способствовать распространению украинского языка в обществе и его защите", – отметил Гройсман.



Он уверен, что удастся создать условия для полноценного использования в быту украинского языка, при котором его существования больше никогда не будет под угрозой.

Со своей стороны, президент написал в Facebook: "Сегодня наша страна отмечает День украинской письменности и речи. Пусть вечно звучит украинский язык и обретает поклонников по всему миру!".



Порошенко процитировал слова писательницы Оксаны Забужко: "Язык живет, пока им говорят. Не бойтесь говорить на украинском. Думайте о будущем".

Алена Рощенко, УП
Темы: языкобразованиеГройсманПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
язык
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: