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Назначен новый командующий сил АТО

Четверг, 9 ноября 2017, 09:59
Назначен новый командующий сил АТО

Новым командующим сил АТО, в рамках плановой ротации, назначен командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

Об этом  "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На днях новым командующим сил АТО был назначен генерал-лейтенант Забродский. Руководство Генштаба ВСУ именно на нем остановило свой выбор, у него огромный опыт участия в АТО и планирования разного рода операций", – сказал Лысенко.

При этом он уточнил, что срок ротаций является закрытой информацией и не подлежит разглашению.

Михаил Забродский  был командиром 95-й аэромобильной бригады, планировал задания для сила АТО в Славянске и Краматорске в 2014 году. Герой Украины.

Ранее командующим сил АТО был генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

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Темы: АТОВооруженные силы
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