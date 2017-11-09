Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жители Киевщины не могут доехать до города: полиция проверяет авто

Четверг, 9 ноября 2017, 10:19

Полиция перекрыла движение на въездах в Киев и проверяет отдельные автомобили, из-за чего на подъездах к столице образовались большие пробки.

Об этом сообщают пользователи в соцсети Facebook.

По две полосы движения перекрыто на Одесской трассе, со стороны Вышгорода, Броваров, Борисполя.

"Это что шутка? Третий день утром пробка от Броваров до КП, где полиция перекрыла две полосы движения. Причем вчера они были просто перекрыты. Сегодня, типа, проводится осмотр автомобилей, причем для остановки подозрительного авто останавливается ВСЕ!!!! движение, все полосы. Мне что теперь с вечера на работу выезжать? Что за показуха?", - возмутилась Елена Вечеровская.

Автомобилисты говорят, что в пробке под Киевом приходилось стоять по 2,5 часа.

Машины проверяют правоохранители с автоматами.  

 
Фото с facebook Мартин Брест

Также, по словам водителей, потерпеть пробки осталось еще несколько дней.

"Предварительно, начиная с 11.11.2017 года меры  безопасности вернутся к привычному уровню, пробки снизятся до привычных, а патрульные будут работать в нормальном режиме", - написал Мартин Брест.

Как сообщили "Украинской правде" в полиции Киевской области, перекрытие дорог и осмотр авто связаны с усиленным режимом несения службы правоохранителями.

"Эти меры направлены на уменьшение количества преступлений и предупреждение преступлений. Это патрульные Киева, это их наряды стоят на КПП и ограничивают движение с трех полос до двух, и с двух до одной.

Полиция Киевщины осуществляет оперативно-профилактические мероприятия на уменьшение количества криминалитета, чтобы уменьшилось количество преступлений. У нас, в Киевской области, к усиленной охране порядка привлечены 4000 правоохранителей", - сказал пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.

Он не смог рассказать, каких успехов достигли полицейские в части предупреждения преступлений за 10 дней усиленного режима, отметив, что такие данные собирают и обнародуют их позже.

"Мы собираем эти данные, но сейчас под руками таких цифр нет. Но мы их обнародуем по окончании этих мероприятий. В соответствии с приказом, у нас усиленные меры будут действовать до 10 числа. В Киеве, кажется, до 15 ноября", - подытожил Жукович.

В патрульной полиции сообщили, что потерпеть проверки осталось недолго.

"Движение перекрыто, потому что у нас специальный режим. Он заканчивается 10 ноября, то есть перекрытие движения и проверки авто будут продолжаться еще два дня – сегодня и завтра", - пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Виктор Шеверда.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: