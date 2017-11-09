Жители Киевщины не могут доехать до города: полиция проверяет авто

Полиция перекрыла движение на въездах в Киев и проверяет отдельные автомобили, из-за чего на подъездах к столице образовались большие пробки.

Об этом сообщают пользователи в соцсети Facebook.

По две полосы движения перекрыто на Одесской трассе, со стороны Вышгорода, Броваров, Борисполя.

"Это что шутка? Третий день утром пробка от Броваров до КП, где полиция перекрыла две полосы движения. Причем вчера они были просто перекрыты. Сегодня, типа, проводится осмотр автомобилей, причем для остановки подозрительного авто останавливается ВСЕ!!!! движение, все полосы. Мне что теперь с вечера на работу выезжать? Что за показуха?", - возмутилась Елена Вечеровская.

Автомобилисты говорят, что в пробке под Киевом приходилось стоять по 2,5 часа.

Машины проверяют правоохранители с автоматами.

Также, по словам водителей, потерпеть пробки осталось еще несколько дней.

"Предварительно, начиная с 11.11.2017 года меры безопасности вернутся к привычному уровню, пробки снизятся до привычных, а патрульные будут работать в нормальном режиме", - написал Мартин Брест.

Как сообщили "Украинской правде" в полиции Киевской области, перекрытие дорог и осмотр авто связаны с усиленным режимом несения службы правоохранителями.

"Эти меры направлены на уменьшение количества преступлений и предупреждение преступлений. Это патрульные Киева, это их наряды стоят на КПП и ограничивают движение с трех полос до двух, и с двух до одной.

Полиция Киевщины осуществляет оперативно-профилактические мероприятия на уменьшение количества криминалитета, чтобы уменьшилось количество преступлений. У нас, в Киевской области, к усиленной охране порядка привлечены 4000 правоохранителей", - сказал пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.

Он не смог рассказать, каких успехов достигли полицейские в части предупреждения преступлений за 10 дней усиленного режима, отметив, что такие данные собирают и обнародуют их позже.

"Мы собираем эти данные, но сейчас под руками таких цифр нет. Но мы их обнародуем по окончании этих мероприятий. В соответствии с приказом, у нас усиленные меры будут действовать до 10 числа. В Киеве, кажется, до 15 ноября", - подытожил Жукович.

В патрульной полиции сообщили, что потерпеть проверки осталось недолго.

"Движение перекрыто, потому что у нас специальный режим. Он заканчивается 10 ноября, то есть перекрытие движения и проверки авто будут продолжаться еще два дня – сегодня и завтра", - пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Виктор Шеверда.