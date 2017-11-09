В Киевсовете люди с бутылками напали на охрану

Люди с пластиковыми бутылками в руках устроили потасовку в здании Киевского городского совета.

Об этом сообщают "Українські новини".

По данным агентства, около 11:20 в здании Киевсовета на первом этаже неизвестные разбили стекла в колонном зале и бросились на охрану с пластиковыми бутылками.

На данный момент в акции участвуют около 400 человек.

Активисты требуют выделения земельного участка под кооператив на Троещине.

Сейчас Киевский городской совет проводит заседание.

По информации "Интерфакс-Украина", депутаты во время консультаций с протестующими предложили поставить их вопрос на рассмотрение Киевского горсовета как внеочередной. Активисты пройдут в зал сессионных заседаний.

Также известно как минимум об одном пострадавшем в результате толчеи, сопровождавшей прорыв протестующих в Киевсовет. Пострадавшему уже оказывают медицинскую помощь.

Позднее, по данным агентства, протестующие вкладчики долгостроев прекратили блокировать здание Киевской городской администрации.

Активисты покинули здание после того, как депутаты Киевского горсовета удовлетворили их требование, в частности дали согласие на разработку проекта строительства.

Основную часть протестующих составляли жильцы и вкладчики "ЖК Жемчужина Троещины" и другие вкладчики "объектов Войцеховского".

Один из жильцов "ЖК Жемчужина Троещины" сообщил журналистам, что основные требования протестующих заключались в том, чтобы депутаты проголосовали проект решения об отведении земельного участка для строительства жилого дома, а также чтобы Госгеокадастр рассмотрел вопрос данных жителей, в частности о согласовании вопросов строительства.

По его словам, первая и вторая очередь строительства уже сданы в эксплуатацию, однако третья не может начаться из-за отсутствия разрешения на строительство.

"Мы уже два года этого ждем и надеемся, что весной уже начнем строиться. Люди заплатили почти 100% стоимости. Господин Войцеховский живет себе спокойно, никто его еще не посадил в тюрьму, хотя он ограбил столько людей", - добавил активист.

Как известно, в декабря 2016 года Генпрокуратура направила в суд уголовное производство в отношении застройщика Анатолия Войцеховского, подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений и создании организованной преступной группы.