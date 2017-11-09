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Россия отреагировала на ограничения для своих артистов в Украине

Четверг, 9 ноября 2017, 12:27

В МИД РФ прокомментировали принятый в Украине закон, запрещающий российским артистам-гастролерам въезжать в страну без разрешения СБУ.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"Тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых "голубых мундиров", с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу. Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение — полезно", — отметила Захарова.

Она имела в виду выступление Порошенко летом этого года, во время которого он процитировал стихотворение Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Как известно, 7 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан России.

Среди прочего новый закон обязывает организаторов мероприятий в Украине перед тем, как пригласить российского артиста, подать в СБУ запрос, чтобы узнать, не запрещен ли этому артисту въезд в Украину.

Темы: РосcияПорошенкоСБУзаконодательствокультура
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