Шуфрич вступил в партию Рабиновича

Народный депутат из "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич вступил в ряды партии "За життя", основанной его коллегой по фракции Вадимом Рабиновичем.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Шуфрича.

"Я принял приглашение Вадима Рабиновича вступить в партию "За життя", которое было озвучено им уже давно и реализовано сегодня", - говорится в сообщении.

Шуфрич выразил уверенность, что вместе с Рабиновичем сделает "лучше и больше для единства Украины и мира в нашей стране".

"Благодарю всех за пройденный вместе путь!" – резюмировал он.