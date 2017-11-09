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Омелян надеется, что НАБУ снимет с него все обвинения

Четверг, 9 ноября 2017, 13:13

Министр инфраструктуры надеется, что по итогам расследования в отношении него в Национальном антикоррупционном бюро все предположения и обвинения будут сняты.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Омеляна, сейчас в НАБУ находится около пяти криминальных расследований относительно злоупотреблений в рамках инфраструктуры Украины, из которых два касаются топ-чиновников и миллиардных краж.

Он добавил, что многие расследования были инициированы именно с подачи Мининфраструктуры и на базе его материалов, поскольку министерство активно работает с НАБУ с момента его создания.

"Единственное дело, касающееся меня, выяснение обстоятельства относительно моего проживания, было рассмотрено первым, наверное, оно было самым простым, и я надеюсь, мы так же быстро найдем ответ на все вопросы, которые беспокоят детективов", – говорит министр.

"Я напомню, что вопрос проживания министра инфраструктуры уже поднимался прессой, я дал все объяснения масс-медиа. Я надеюсь, что мы сможем совместно с НАБУ завершить это дело и сказать, что все подозрения и любые допущения сняты", – констатировал Омелян.

Как сообщалось, 3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных членом Кабинета министров (Омелян -ред.), зарегистрированного в мае 2017 года.

В то же время там подчеркивают, что о подозрении пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.

Сам Омелян ранее заявлял, что в его декларации нет нарушений.

Темы: МининфраструктурыНАБУОмелян
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