Группа нардепов кнопкодавила, когда принимали "ручных" губернаторов

По меньшей мере пять депутатов от коалиционных фракций кнопкодавили во время голосования за законопроект №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы.



Об этом в четверг сообщает общественное движение "ЧЕСНО".



"От "Народного фронта" на нарушении процедуры личного голосования поймали нардепов - Тараса Кременя, Ирину Ефремову и Игоря Бриченка. От Блока Петра Порошенко депутатов с "галерки" - Александра Урбанского и Бориса Козыря", - сообщает организация.

На табло поименного голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали все пустые места возле перечисленных нардепов.



Как известно, в четверг Верховная Рада голосами БПП, НФ, "Воля народа", "Возрождение" и внефракционных депутатов поддержала в целом изменения в закон о Госслужбе.

В частности изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Также председателям местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью.



Изменения также предусматривают, что назначаться они будут напрямую президентом, а не на конкурсной основе, как это предусматривает закон о госслужбе.