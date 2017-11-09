В России хотят ввести ограничения для украинских журналистов

В Совете федерации РФ предлагают обсудить возможное ограничение аккредитации для украинских СМИ в России.

Об этом заявил глава комиссии совета федерации по информационной политике Алексей Пушков, передает УНИАН.

По его словам, это было бы правильным ответом на недавний случай с журналистом российского издания "РИА Новости" Захаром Виноградовым. Служба безопасности Украины не пустила его в Украину и запретила въезд в страну на 5 лет.

"Мы должны на такие случаи реагировать. От нас зависит, давать ли аккредитацию украинским журналистам, тем более, что есть СМИ, известные своим русофобским подходом. Почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ, например, требование непредвзятой, объективной информации?" - сказал Пушков.

"Мы имеем право на защиту себя и своих граждан", - добавил он.

При этом чиновник подчеркнул, что не говорит о введении цензуры.

Как сообщалось 7 ноября, СБУ не пустила и запретила въезд в Украину на 5 лет российскому журналисту Виноградову.

В спецслужбе пояснили, что он совершил "общественно опасное деяние, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины".

"РИА Новости" заявило, что выдворен их сотрудник. В 6 утра его высадили из поезда Москва — Одесса в Конотопе при проверке документов.