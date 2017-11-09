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"Укрзализныця" обещает заменить 206 тысяч комплектов постельного белья

Четверг, 9 ноября 2017, 14:53

ПАО "Укрзализныця" намерено заменить 206 тысяч 840 комплектов постельного белья до конца года.

Как известно, в марте 2017 года в "Укрзализныци" утвердили новый порядок относительно постельного белья и инвентаря в поездах.

9 августа 2017 года правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

12 октября Кравцов заявил, что "Укрзализныця" введет услугу полноценного питания в ночных поездах.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.

Темы: Укрзализныцятранспорт
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