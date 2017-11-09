"Укрзализныця" обещает заменить 206 тысяч комплектов постельного белья
Четверг, 9 ноября 2017, 14:53
ПАО "Укрзализныця" намерено заменить 206 тысяч 840 комплектов постельного белья до конца года.
Как известно, в марте 2017 года в "Укрзализныци" утвердили новый порядок относительно постельного белья и инвентаря в поездах.
9 августа 2017 года правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.
12 октября Кравцов заявил, что "Укрзализныця" введет услугу полноценного питания в ночных поездах.
Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.