"Укрзализныця" обещает заменить 206 тысяч комплектов постельного белья

ПАО "Укрзализныця" намерено заменить 206 тысяч 840 комплектов постельного белья до конца года.

Как известно, в марте 2017 года в "Укрзализныци" утвердили новый порядок относительно постельного белья и инвентаря в поездах.



9 августа 2017 года правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

12 октября Кравцов заявил, что "Укрзализныця" введет услугу полноценного питания в ночных поездах.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.