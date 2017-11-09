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Полиция сообщила детали "заминирований" столичных станций метро

Четверг, 9 ноября 2017, 17:18

С коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции поступили три сообщения о закладке взрывчатки.

Об этом сообщают в столичной полиции.

"Неизвестный мужчина позвонил и сказал о заминировании станции метро "Дворец спорта", всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Независимости", - говорится в сообщении.

Эвакуировано около 400 человек. На место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Сейчас проверено станцию ​​метро "Дворец спорта". Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено.

Продолжается проверка станции "Крещатик", другие - проверяются силами работников метрополитена на местах.

Отмечается, что сообщения зарегистрированы и решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.

Как известно, вечером 9 ноября станцию ​​"Дворец спорта" и пересадку закрыли на проверку и вновь открыли.

Позже из-за анонимного звонка закрыли станцию ​​"Крещатик" и пересадку и тоже снова открыли.

Темы: Киевметрополиция
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