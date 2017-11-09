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Суд оставил под арестом подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко

Четверг, 9 ноября 2017, 17:59

Апелляционный суд Киева оставил под арестом Александра Волкова, которого подозревают в организации и координации похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко во время Майдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Таким образом, суд оставил в силе решение о пребывании Волкова под стражей до 19 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита просила изменить меру пресечения Волкову на не связанную с содержанием под стражей, прокуратура была против этого.

На заседание суда пришли депутаты Игорь Луценко, которого похитили вместе с Вербицким, Борислав Береза ​​и Оксана Корчинская.

Как известно, в январе 2014-го в период евромайдан Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

29 июля у Волкова провели обыск, по результатам которого прокуратурой было принято решение его задержать.

Его взяли под стражу на 60 суток.

Ранее в МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.

Темы: судМайданКиев
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