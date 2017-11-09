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В Киевсовете предлагают запретить политическую агитацию в школах

Четверг, 9 ноября 2017, 18:43

Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения по недопущению политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях столицы.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"На сегодняшний день многие депутаты не стесняются приходить в местные школы, чтобы прорекламировать себя или свою политическую партию. Более того, они даже открывают общественные приемные на территориях учебных заведений. Такое положение вещей недопустимо, поэтому депутатам следует раз и навсегда запретить такой беспредел", - отметила соавтор проекта решения Наталья Шульга.

Предлагается установить, что на территории общеобразовательных учебных заведений Киева не допускается распространение рекламы политического характера и осуществления политической агитации.

Также материально-техническую базу учебных заведений не должны использовать для размещения общественных приемных и политической агитации.

В первом чтении проект решения поддержали 85 депутатов.

Темы: Киеввиборы
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