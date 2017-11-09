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Боевики 6 раз нарушили перемирие, потерь нет

Четверг, 9 ноября 2017, 18:51

С полуночи в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки не прекращали обстрелы позиций сил АТО, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 9 ноября 2017.

"Так, на Луганском направлении боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов били по нашим опорным пунктам возле Луганского", - говорится в сообщении.

С этой же оружия боевики вели огонь в районе Авдеевки. Под гранатометными обстрелами врага оказались защитники Водяного на Мариупольском направлении.

"В целом, с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие", - отмечают в штабе АТО.

Почти на каждый обстрел украинские бойцы жестко отвечали огнем из пехотного вооружения.

Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
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