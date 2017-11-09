Убийцы Шеремета до сих пор не установлены - Князев

Следствие не установило преступников, взорвавших автомобиль с журналистом Павлом Шереметом летом 2016 года.

Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев в интервью "Громадському".

Кроме того, Князев пояснил, что правоохранители засекретили все материалы дела Шеремета, чтобы оно не было темой для обсуждения.

"Чтобы это не было темой обсуждения: а что следователи сделали, а что не сделали. Потому что это не несет для общества положительной информации, это в первую очередь вредит расследованию. Лица, совершившие эти преступления, не задержаны", - заявил глава Нацполиции .

Князев добавил, что фильм журналистов-расследователей "Слидства.инфо" и OCCRP об убийстве Павла Шеремета "дал новый толчок" для следователей.

"Мы назвали эту историю "работа над ошибками". Фильм нам дал толчок устранить те ошибки, которые мы имели. А потом нас начали обвинять в том, что мы все засекретили. Мы наоборот постоянно поддерживаем связь со всеми участниками этого проекта", - отметил Князев.

Как известно, журналист Павел Шеремет трагически погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева, взрывчатку подложили под автомобиль. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Порошенко в начале расследования называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов.

Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, о чем стало известно только 21 сентября.