Главные новости дня – за 60 секунд

"Ручное" назначение губернаторов, новый командующий сил АТО, реформа жилищно-коммунальной сферы, увольнение главы финансового комитета в парламенте, обыски в ГФС, недовольство НАТО Украиной, потасовка в Киевсовете – новости, которые обсуждали 9 ноября.

О "ручном" назначении губернаторов. Верховная Рада приняла в целом закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы. "Этим законом предусматривается вывести полностью из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Но хуже... что они снова могут быть членами политических партий, снова могут баллотироваться, сочетать в себе исполнительную ветвь власти и законодательной, они смогут снова возглавлять фракции власти в местных органах власти. Они фактически снова будут политиками", - рассказала нардеп от фракции "Батькивщины" Елена Шкрум.

О новом командующем сил АТО. Новым командующим сил АТО, в рамках плановой ротации, назначен командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

О реформе жилищно-коммунальной сферы. Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах. В документе предполагается, что жители многоквартирных домов должны отдельно заключать договоры о получении тепла. Также, согласно закону, тарифы на тепло из систем автономного отопления формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома. Кроме того, потребители должны отдельно заключать договора с исполнителями услуг по вывозу бытовых отходов.

Об увольнении Рыбалки. Народные депутаты поддержали постановление, которым уволили Сергея Рыбалкку с должности главы финансового комитета парламента.

Об обысках в ГФС. "Уголовное производство начато в конце прошлой недели после того, как ГФС публично отчиталась о совместной с НАБУ операции. В ее результате были арестованы 450 миллионов гривен, принадлежащие одесскому контрабандисту, который контролирует значительную часть рынка минимизации таможенных платежей", - заявил наш источник.

О НАТО. Североатлантический альянс сообщил, что недоволен тем, как Киев выполняет Годовую национальную программу (ГНП) - документ, определяющий перечень и скорость реформ для дальнейшего сближения Украины с Альянсом.

О потасовке в Киевсовете. В здании Киевсовета на первом этаже неизвестные разбили стекла в колонном зале и бросились на охрану с пластиковыми бутылками. В акции участвовало около 400 человек. Активисты требовали выделения земельного участка под кооператив на Троещине.

О коррупции. Нацагентство по предупреждению коррупции после проверки деклараций вынесло предписание о нарушении закона о предотвращении коррупции заместителю руководителя Главного департамента по вопросам нацбезопасности и обороны АП Владимиру Колеснику.

О Павловском. Апелляционный суд отпустил из-под домашнего ареста заместителя главы Министерства обороны Игоря Павловского, подозреваемого в растрате бюджетных миллионов.

О НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро называет бессмысленными заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что бюро якобы подыгрывает Януковичу, а спецконфискацию средств Онищенко считает незаконной.