Горбатюк: Дела причастных к разгону студентов на Майдане не рассматриваются

На сегодня по событиям 30 ноября 2013 года открыто десятки производств, но дела по этим эпизодам не имеют приговоров.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии Радио Свобода.

"В целом на сегодня сообщено о подозрении или направлено в суд - это 22 человека, которых следствие на основании собранных доказательств считает лицами, которые организовали - это подозрения бывшему президенту, бывшему главе СНБО, его заместителю, руководителю Министерства внутренних дел, Киевской милиции, и исполнителей - это командиру "Беркута" и непосредственно бойцам", - рассказал Горбатюк.

"А также, как известно, обвинительный акт находится в суде в отношении бывшего председателя КГГА Попова относительно пособничества в организации разгона", - добавил он.

Однако, по его словам, нельзя утверждать, кто именно совершил преступление, поскольку приговоров ни по одному из этих эпизодов нет.

Долгое время у следствия была проблема с установлением непосредственно исполнителей этих преступлений. За последний год ситуация изменилась и два бойца "Беркута" были идентифицированы, собраны доказательства и обвинительные акты в их отношении направлены в суд.

При этом некоторые из подозреваемых продолжают занимать свои должности.

"И еще на сегодняшнее время у нас командир взвода, которому сообщено о подозрении, следствие тоже идет к завершению, но следует отметить, что этот человек, как была командиром взвода, так и остается", - говорит Горбатюк.

Кроме того, по его словам, судами эти дела не рассматриваются, и никаких гарантий того, что подозреваемые не уедут из Украины нет.

"Суды не выбирают им меры пресечения, содержание под стражей. Но им пока нечего бояться, потому что длительное рассмотрение дел остается безрезультатным", - сказал он.

Ранее Горбатюк сообщал, что подозрение по делам о событиях на Майдане в целом в 2013 и 2014 годах объявили 380 лицам. Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек.