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Горбатюк обвинил Порошенка, Луценко и Авакова в затягивании дел Майдана

Пятница, 1 декабря 2017, 02:59

Руководство правоохранительных органов и руководство государства не заинтересованы в расследовании преступлений на Майдане.

Об этом во время ток-шоу "Право на власть" заявил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНИАН.

"Я обвиняю [в затягивании расследования] руководителей правоохранительных органов и руководство государства. [Виновны] генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, председатель СБУ Грицак и соответственно глава государства, который отвечает за это", - сказал он.

По словам Горбатюка, его подчиненные ездили в Литву, чтобы перенять опыт расследования событий в Вильнюсе 1990 года. Литовские правоохранители рассказали им, что активизация расследования произошла лишь после смены президента страны.

Напомним, Горбатюк заявил, что дела в отношении причастных к разгону Майдана судами не рассматриваются. Более того, некоторые из подозреваемых продолжают занимать свои должности.

Ранее Горбатюк сообщал, что подозрение по делам о событиях на Майдане в целом в 2013 и 2014 годах объявили 380 лицам. Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек.

Лишь один человек отбывает реальный срок за решеткой. И то - титушка, не сотрудник правоохранительных органов.

Темы: МайданГенпрокуратураЛуценкоАваковПорошенко
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