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Россия примеряет на себя роль гаранта переговоров между КНДР и США

Пятница, 1 декабря 2017, 05:07

В России заявили, что Пхеньян готов к переговорам для урегулирования кризиса, но кроме России никому не верит, и считает США недоговороспособной страной.

Об этом заявил координатор группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, пишет РИА Новости.

"Они готовы к разговорам, к переговорам. Но, безусловно, они кроме России никому не верят. У меня такое создалось впечатление, что здесь гарантом всех этих переговоров может быть только Россия", - сказал Тайсаев по итогам поездки в КНДР.

"Потому что вы видите, как американцы себя ведут. Тяжелейшая война — 1950-1953 год, тогда на корейцев было выброшено огромное количество… На каждого жителя по бомбе скинули американцы. И после этого тоже постоянные санкции и так далее. Они считают Америку недоговороспособной страной", — заявил он.

Как сообщалось, Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР.

На заседании ООН, созванном в связи с последним ракетным испытанием КНДР, представитель США Никки Хейли призвала все страны прекратить дипломатические связи с этой страной.

Она также заявила, что США не ищут войны с КНДР, но если она произойдет, режим Северной Кореи будет полностью уничтожен.

Темы: Северная КореяРосcияСША
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