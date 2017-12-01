Трамп призывал республиканцев прекратить расследование по РФ

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал республиканцев Сената, включая председателя комитета, прекратить расследование вмешательства России в выборы в 2016 году.

Об этом, ссылаясь на New York Times, пишет Reuters.

Сенатор Ричард Барр, председатель комитета, заявил, что Трамп очень хочет, чтобы расследование подошло к концу.

"Это было что-то вроде:" Надеюсь, вы сможете сделать это как можно скорее ", - сказал Барр

По его словам, он ответил Трампу, что "когда мы опросим всех, с кем нам нужно поговорить, мы закончим", - сообщает газета.

Запросы Трампа были очень необычным вмешательством президента в законодательное расследование, касающееся его семьи и близких помощников, сообщает Times.

Трамп также требовал от сенатора Митча Макконнела, лидера республиканцев, и сенатора Роя Бланта, члена комитета разведки, быстро прекратить расследование, пишет Times, ссылаясь на законодателей и помощников.

Газета также цитирует сенатора-демократа Дайанн Фейнстейн, бывшего председателя комитета по разведке, которая в интервью на этой неделе заявила, что просьбы Трампа были "неуместными" и представляют собой нарушение принципа разделения властей.

"Это давление, которое никогда не должно быть оказано должностным лицом, когда законодательная ветвь находится в процессе расследования", - сказала Фейнштейн.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что президент не пытался повлиять на расследование, но считает, что доказательств сговора нет и эти расследования должны прийти к справедливому и соответствующему завершению", - цитирует газета Шаха.

Белый дом неоднократно отрицал, что штаб Трампа вступал в сговор с Россией во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Согласно докладу, составленному спецслужбами США, Россия вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы помочь Трампу победить.