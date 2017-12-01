Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец ​​ВСУ получил ранения

Пятница, 1 декабря 2017, 06:41

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает тишину в темное время суток.

Эпицентром вооруженной нестабильности осталось Луганское направление.

Здесь противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Троицкого и Луганского.

С наступлением сумерек по несколько мин из вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения, было выпущено российскими наемниками у Новоалександровки, Крымского и Новолуганского.

Из стрелкового оружия противник провоцировал украинских бойцов в районе Зайцевого и Сизого, а из вооружения БМП обстреливал оборонительные укрепления ВСУ вблизи Лозового и Луганского.

На Донецком направлении враг также активизировался в вечернее время.

В частности, на Приазовье, неподалеку Павлополя, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия.

Начиная с 18.00 захватчики интенсивно обстреливали из гранатометов и легкого пехотного вооружения опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки, Каменки, Песков и Марьинки, а защитников Богдановки беспокоили из стрелкового оружия.

В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
Все новости...
Реклама: