ГПУ провела обыски у "агента Екатерины" по делу о взятке

Сотрудники Генпрокуратуры провели обыск у агента НАБУ Екатерины Сикорской по делу о предложение взятки другим агентом чиновнице Государственной миграционной службы.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Были обыски. Екатерина Сикорская", - сказала Сарган.

Она не смогла сообщить их детали, но отметила, что со временем вся информация появится на сайте ГПУ.

В НАБУ эту информацию не смогли прокомментировать.

"Мы знаем об этом из СМИ. Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Идет проверка", - сказали в пресс-службе.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, "агент Екатерина" проходила в "янтарном деле" Розенблата-Полякова, а потом консультировала другого агента НАБУ – Сергея Титенкова или Боярского, – который предлагал взятки первому заместителю председателя государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

В то же время сам Луценко заявил, что эти два дела о взятках "совершенно разные плоскости", поскольку в случае с Розенблатом-Поляковым агент Екатерина просила нардепов совершить законные действия, а они попросили за это взятку, тогда как агент Титенков просил Пимахову поступить незаконно.

По словам генпрокурора, первый случай – это "коррупция", а второй – "провокация".

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч далларов за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.