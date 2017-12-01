Подразделения ВСУ улучшили тактическое положение на Донбассе – штаб АТО

Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины улучшили тактическое положение на донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По его информации, они сделали это в рамках Минских договоренностей с целью улучшения условий "наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск".

В штабе напомнили, что в соответствии с положениями Минских договоренностей, ВСУ могут укреплять или переоборудовать свои позиции, а также передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими нормами.

"Во избежание возможных потерь среди наших защитников и среди мирного местного населения мы несколько изменили наши позиции и укрепили их целью улучшения условий наблюдения за противником", - пояснил "Украинской правде" пресс-секретарь АТО Василий Лабай.

На просьбу рассказать подробнее об этом он отметил, что штаб не распространяет детальную информацию, фото и видеоматериалы, касающиеся хода тактических и оперативных действий, в том числе перемещения, изменения позиций и названий подразделений.

По словам пресс-секретаря АТО, разглашение некоторых сведений может нанести "непоправимый ущерб нашим бойцам, которые находятся на линии боевого соприкосновения".

"К сожалению, для СМИ проводить АТО в онлайн-режиме мы не можем, это очень опасно для украинских защитников. Подразделения ВСУ на донецком направлении, выполняющие боевые задачи, в том числе в районе Верхнеторецкого, как и на других участках линии соприкосновения, строго придерживаются Минских договоренностей ", - добавил он.

Оксана Коваленко, УП