Журналистов американских СМИ хотят не пускать в Госдуму РФ

Госдума примет постановление о запрете посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ в ответ на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

Об этом заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова, сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что в понедельник этот проект рассмотрит комитет, во вторник – Совет Госдумы. А в среду проект внесут на рассмотрение нижней палаты.

Аналогичную меру депутаты порекомендуют принять и законодательным собраниям регионов.

Сообщается, что этот шаг станет ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

Как известно, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обратилось к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

В обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентских выборах 2016 года. Отдельно в этом отчете упомянут телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля".

В документе указано, что RT America "позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством".

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Позже стало известно, что журналистов российского канала Russia Today лишили аккредитации при Конгрессе США.