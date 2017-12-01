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Экс-чиновника Нацгвардии, при котором украли имущества на 2 млн, амнистировали

Пятница, 1 декабря 2017, 11:32

Бывшего заместителя начальника центральной базы обеспечения Главного управления Нацгвардии Александра Баланчука, осужденного за халатность, повлекшую разворовывание военного имущества на 2 млн гривен, амнистировали.

Об этом говорится в приговоре Подольского райсуда Киева, сообщают "Українські Новини".

Согласно приговору, подполковник Баланчук в феврале 2015 года был назначен на должность заместителя командира – начальника тыла воинской части 3078 Национальной гвардии, которую он занимал до 12 мая 2017 года.

Указанная воинская часть является центральной базой обеспечения и отвечает за вещевое обеспечение участвующих в АТО нацгвардейцев.

Установлено, что замначальника базы в течение 2015 года небрежно относился к службе, в связи с чем военнослужащие части стали разворовывать материальные средства на базе.

В частности они украли тактические фонари, полученные как гуманитарная помощь, нательное белье, бронежилеты, носки, каски, армейские ботинки, комплекты военной формы, альпинистское снаряжение.

Имущество вывозили прямо с территории воинской части на личном автомобиле одного из военных.

Общая стоимость украденного имущества составила около 2 миллиона гривен.

10 октября 2015 года задержали 5 военных, подозреваемых в хищения.

В октябре 2017 года Баланчук полностью признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой.

28 ноября суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил Баланчуку наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В то же время суд заменил 2 года тюрьмы на 2 года служебного ограничения с вычетом 10% от зарплаты в доход государства.

В итоге суд освободил осужденного от назначенного наказания, применив к нему амнистию из-за наличия у него статуса участника боевых действий в АТО.

Темы: НацгвардияАТОсуд
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