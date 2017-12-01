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Саакашвили пожаловался в НАБУ на Миграционную службу

Пятница, 1 декабря 2017, 12:29

Защита Михэила Саакашвили подала в Национальное антикоррупционное бюро заявление о совершении уголовного преступления при лишении его гражданства.

"Подал в НАБУ как адвокат в интересах Саакашвили заявление о совершении уголовного преступления", – сообщил адвокат лидера партии "Рух новых сил" Руслан Чернолуцкий в Facebook.

"Саакашвили считает умышленными и преступными действия высших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины и членов Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, которые 25-26 июля сфабриковали представление и решение об утрате и лишении его гражданства Украины", – пояснил он.

"В НАБУ еще одним громким делом по миграционной службе прибавилось", – добавил Чернолуцкий.

 
 

Как известно, на днях возник скандал из-за спецоперации НАБУ в Миграционной службе. Бюро заявило, что хотело разоблачить коррупционную схему, но его детективов обвинили в провокации на взятку.

Параллельно 30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михэила Саакашвили еще на 3 месяца.

3 ноября Высший админсуд Украины открыл производство по делу о прекращении гражданства Саакашвили. Но судья Татьяна Шипулина, которая должна была рассматривать эту жалобу, ушла в новый Верховный Суд – поэтому дело Саакашвили передадут другому судье.

Саакашвили также оспаривает в Окружном админсуде Киева отказ Миграционной службы в предоставлении ему статуса беженца или в признании лицом, требующем дополнительной защиты. 1 ноября ГМС во второй раз отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

Грузия добивается экстрадиции своего экс-президента из Украины, но Саакашвили планирует доказать Министерству юстиции, что это не правомерно.

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Темы: СаакашвилиНАБУгражданствоМиграционная служба
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