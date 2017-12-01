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Сытник рассказал, чьи машины нашли у агента "Катерины"

Пятница, 1 декабря 2017, 13:50

Имущество, которое нашли при обыске дома агента "Катерины" Екатерины Сикорской, не принадлежит ей.

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопросы журналистов.

"Имущество не принадлежит Екатерине, а принадлежит даже не близким родственникам, а другим лицам", - заявил он.

"Но я понимаю, насколько приятно ГПУ было раскрыть данные о Екатерине", - отметил Сытник.

При этом он подчеркнул, что раскрывать информацию о членах семьи агента "Катерины" опасно, учитывая то, что уже сделано.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в ​​с. Козин в частном доме были изъяты документы с грифом "ограничения доступа", тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента "Катерины" допуска к гостайне".

Кроме того, по словам Сарган, Сикорской и близким членам ее семьи принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен.

 

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Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч далларов за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Оксана Коваленко, УП

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