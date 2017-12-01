Филарет говорит, что УПЦ МП не переносила центр из Москвы в Киев

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявляет, что центр управления УПЦ Московского патриархата не переносили из Москвы в Киев.

Об этом он сказал на брифинге 1 декабря, сообщают "Українські Новини".

Филарет назвал обманом решение Архиерейского собора Российской православной церкви о переносе центра УПЦ (МП).

"Никакого центра этой церкви в Киеве нет, а центр находится в Москве... Пусть они никого не обманывают", - заявил он.

По его словам, данное решение РПЦ принято из-за опасений в законодательном ограничении функционирования УПЦ (МП) в Украине.

Вместе с тем Филарет заявил, что готов к переговорам с УПЦ (МП) и РПЦ, но исключительно в вопросах автокефалии украинской церкви.

Как известно, 30 ноября РПЦ заявила, что определила единственным центром управления УПЦ (МП) Киев.

Также на Архиерейском соборе РПЦ по просьбе предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия было принято решение внести поправки в устав РПЦ, согласно которым положение об УПЦ (МП) будет выделено из раздела о самоуправляемых церквях и вынесено в отдельный раздел.