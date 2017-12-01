Прокуратура: На Запорожье АТОшникам выдавали земли на кладбище
Пятница, 1 декабря 2017, 14:47
Прокуратура Запорожской области расследует выделения участникам АТО земельных участков в пределах кладбища и санитарно-защитной зоны.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Токмакский местной прокуратурой установлен факт выделения Главным управлением Держгеокадастра в Запорожской области участникам АТО земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выделенные земельные участки расположены на территории Дружелюбовский сельского совета Вольнянского района Запорожской области.
Прокуратура начала уголовное производство по ст. 367 УК Украины ("служебная халатность"), идет досудебное расследование.
Украинская правда