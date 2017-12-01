СБУ и ГПУ сорвали 4 разработки Антикоррупционного агентства - собеседник

Действия СБУ и ГПУ сорвали как минимум 4 спецоперации под прикрытием, а ряд обысков проводился в нарушение закона.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в НАБУ.

По словам источника, обыски проведены в двух конспиративных помещениях НАБУ, по месту жительства детективов, в одном из которых следственное действие проходило без постановления суда.

"Обыски на конспиративной квартире продолжались почти 30 часов (с 16:30 29.11 до 22:00 30.11), в течение которых 6 сотрудников НАБУ были ограничены в передвижении. Часть людей держали в одной комнате под дулами автоматов. У них отобрали средства связи", - рассказал собеседник.

По его словам, в результате обысков изъята оргтехника, компьютеры, транспортное средство.

В то же время в ГПУ УП сообщили, что следователи (прокуратуры) работают с изъятыми документами. При этом окончательно не известно, какой именно правоохранительный орган обладает записями прослушки, которые были сделаны в конспиративной квартире - СБУ или ГПУ.

При этом собеседник НАБУ отмечает, что в результате действий СБУ и ГПУ сорваны не менее 4 разработок.

"Искали носители для получения служебной информации. В результате таких действий со стороны СБУ и ГПУ: как минимум 4 спецоперации под прикрытием сорваны", - подчеркнул собеседник.

Он уточнил, что таким образом у 12 человек, задействованных в спецоперации, проведены обыски по месту жительства: у 9 детективов под прикрытием (негласных агентов) и 3 детективов ГПД (гласных агентов).

"Обыски по месту жительства в нескольких сотрудников НАБУ (не менее трех) проведены с нарушением без присутствия хозяев (в пустых квартирах), без постановлений суда, протокола осмотра. Неизвестно, были ли понятые при обыске - информации нет", - отметил собеседник.

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Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ завербовала подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

В НАБУ отмечают, что их спецоперация началась в апреле 2017 года с целью разоблачения "организованной преступной группировки в составе действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины".

"Согласно оперативным данным, эти лица действуя в сговоре требовали и получали денежные средства за предоставление иностранцам гражданства Украины, видов на жительство на территории Украины, а также за вознаграждение ускоряли изготовления биометрических паспортов", – отмечают в НАБУ.