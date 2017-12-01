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Кличко ответил на обвинения архитекторов

Пятница, 1 декабря 2017, 16:29
Кличко ответил на обвинения архитекторов

Мэр Киева Виталий Кличко называет обвинения архитекторов столицы, которые раскритиковали градоначальника за меморандум с застройщиком Сенного рынка, безосновательными.

Об этом говорится в ответе Кличко на письмо Киевской городской организации Национального союза архитекторов Украины, обнародованном 1 декабря.

"Прежде всего, отмечу, что как киевский городской председатель не принимал единоличного решения относительно застройки территории бывшего Сенного рынка", – отмечает мэр.

По словам Кличко, в открытых источниках доступна информация о том, что земельные участки по улице Олеся Гончара, 38б, Олеся Гончара, 48/2 и улице Бульварно-Кудрявской, 15а находятся на праве частной собственности иностранной компании по договорам купли-продажи еще с 2014 года.

Разрешение на строительство объекта предоставлено Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины по пятой категории сложности, а высотность отдельных секций в 22 этажа согласована историко-градостроительным обоснованием Министерства культуры.

"Не имея механизмов влияния на эту ситуацию, киевские городские власти вместе с тем, не могут оставаться в стороне, и пытаются сделать все, чтобы снять социальное напряжение вокруг этого строительства и избежать противостояния в центре столицы", – отмечает Кличко.

Мэр указывает, что вокруг этого вопроса длительное время шли переговоры со всеми сторонами - и с представителями застройщика, и с представителями общины - чтобы выйти на определенный компромисс в позициях сторон.

"И первый компромисс, в пределах полномочий столицы, достигнут подписанием упомянутого меморандума - заказчик добровольно согласился уменьшить этажность высоких секций с 22 до 19 этажей. Хотя и апеллировал сначала, что рядом расположены здания с этажностью повыше, а у него документация согласована на 22 этажа", – отмечает Кличко.

Также мэр говорит, что существование такой ситуации с внешним видом и этажностью объектов, в частности, стало возможным благодаря тому, что в 2011 году архитектурно-градостроительные советы в городах превратились в исключительно совещательные органы. А собственно муниципалитеты перестали реально влиять на согласование проектов отдельных объектов градостроительства.

По мнению Кличко, необходимо вернуть на законодательном уровне полномочия архитектурно-градостроительным советам в городах.

"Что будет свидетельствовать о проведении реальной децентрализации полномочий как в сфере градостроительства и архитектуры, так и в сфере государственного архитектурно-строительного контроля. С этой целью я готов, и считаю необходимым, объединить усилия со всеми реальными субъектами влияния", – подчеркнул мэр.

Что касается указанного проекта застройки на Сенном Кличко отметил, что считает целесообразным, чтобы скорректированную проектную документацию по снижению высотности застройки рассмотрел Архитектурно-градостроительный совет при Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета КГГА с целью придания ей экспертной оценки.

Как известно, ранее архитекторы столицы в открытом письме заявили, что мэр Киева Виталий Кличко нарушил нормы ряда законов, когда подписывал меморандум с застройщиком территории бывшего Сенного рынка.

Темы: Виталий КличкостроительствоКиев
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