Боевики 10 раз нарушили перемирие, эпицентр - Луганское направление

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил, в частности из оружия, которое должны были отвести от линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 1 декабря 2017.

Отмечается, что эпицентром вооруженной нестабильности осталось Луганское направление.

"Здесь, еще в начале суток, враг выпустил более двух десятков мин различных калибров по нашим опорным пунктам возле Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского", - говорится в сообщении.

Кроме оружия, запрещенного Минскими соглашениями, боевики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку Зайцевого и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия.

"На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке, а на Приазовье, из гранатометов и легкого пехотного вооружения, - опорные пункты возле Водяного", - отмечают в пресс-центре.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.