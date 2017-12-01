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Онищенко: Надеюсь поменяться местами с Сытником и Холодницким

Пятница, 1 декабря 2017, 18:52
Онищенко: Надеюсь поменяться местами с Сытником и Холодницким

Народный депутат-беглец Александр Онищенко надеется доказать свою невиновность в испанском суде, поскольку получил политическое убежище в этой стране.

Об этом он сказал "Украинской правде" 1 декабря на просьбу прокомментировать начало процедуры экстрадиции в Испании.

"Экстрадиции нет. Люди, у которых политическое убежище, их дела рассматривают в той стране, которая дала это убежище. Поэтому меня судить будут тут, и приговор будет тут. Это единственный мой шанс защититься", – сказал он.

"Я рассматриваю это как единственный способ закончить эту историю", – добавил Онищенко.

На уточняющие вопросы нардеп лишь подчеркнул, что уверен в своей правоте и не боится суда.

"Суд это хорошо. Я никогда не боялся судов. Шёл на суд спокойно, готовый защищаться. Главное, чтоб была такая возможность. Будем судиться, это часть моей жизни из-за таких дебилов, как Холодницкий. Я в своей правоте уверен. По этому мне нечего переживать".

На вопрос, надеется ли он, что Испания откажет Украине в экстрадиции Онищенко заявил:

"Я надеюсь, что правда восторжествует. И мы поменяемся местами с Сытником и Холодницким".

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что Испания начала рассмотрение экстрадиции Александра Онищенко.

Отмечалось, что испанский суд 13 ноября принял решение, которым обязал Онищенко являться в суд раз в месяц.

"По решению суда Испании, к нему применено условное освобождение, то есть, мера пресечения. Теперь первого числа каждого месяца он обязан являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию", – сказал журналистам прокурор САП Андрей Перов.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

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Темы: Онищенко
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