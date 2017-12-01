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Украинец, которого осудили в Индии, возвращается на родину

Пятница, 1 декабря 2017, 20:27

На родину возвращается осужденный в Индии украинский член экипажа судна Seaman Guard Ohio.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Важно, что договоренности выполняются. Два месяца назад во время визита в Индию договорились об освобождении удерживаемых с 2013-го украинских членов экипажа судна Seaman Guard Ohio. Один из них уже завтра возвращается в Украину", - написал глава МИД.

Как известно, в ноябре индийский суд освободил из-под стражи 35 членов экипажа американского судна, среди которых были украинцы. Их обвиняли в незаконной перевозке оружия.

Темы: УкраинаИндиясуд
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