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Боевики создали фейковый аккаунт представителя штаба АТО

Пятница, 1 декабря 2017, 21:25

Российско-оккупационные войска создали фейковую страницу представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Фейсбук и распространяют на ней ложную информацию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска создали клон-аккаунт личной страницы представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Фейсбук. От его имени, оккупанты распространяют информацию, не соответствующую действительности о ходе проведения АТО", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что достоверная информация размещается исключительно на официальной странице пресс-центра штаба АТО и сайте Министерства обороны Украины.

В ведомстве призвали общественность не поддаваться на провокации противника.

Темы: РосcияАТОинтернет
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