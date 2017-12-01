Боевики создали фейковый аккаунт представителя штаба АТО

Российско-оккупационные войска создали фейковую страницу представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Фейсбук и распространяют на ней ложную информацию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска создали клон-аккаунт личной страницы представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Фейсбук. От его имени, оккупанты распространяют информацию, не соответствующую действительности о ходе проведения АТО", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что достоверная информация размещается исключительно на официальной странице пресс-центра штаба АТО и сайте Министерства обороны Украины.

В ведомстве призвали общественность не поддаваться на провокации противника.