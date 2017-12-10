Дом-памятка в Киеве снова горит

Дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является исторической памяткой, снова горит.

Как сообщили УП в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работают пожарные.

Также на месте происшествия есть авто спасательной службы, патрульной полиции и скорая.

Работник спасательной службы сказал, что из-за большой задымленности причины возгорания пока неясны.

фото: Алена Рощенко, УП

фото: Алена Рощенко, УП

фото: Алена Рощенко, УП

фото: Алена Рощенко, УП

В настоящее время пожар на Щекавицкой удалось потушить.

В то же время общественная активистка и экс-депутат Киевского городского совета Елена Терещенко уверена, что владелец здания Валерий Мизраев причастен к "попытке уничтожения" здания. Она отмечает, что ему также принадлежит другое здание-памятка в Киеве на улице Волошской, 5, которая тоже горела недавно.

"Вопрос в правоохранительные органы: этот мерзавец (Мизраев - ред.) наконец сядет по ст. 298 УКУ? Материал по этим домам последний раз 27 ноября 2017 года.мной было передано генеральному прокурору Ю. Луценко лично", - добавила Терещенко.

Как известно, КГГА обратилась в правоохранительные органы с ходатайством об умышленном поджоге из-за пожара в Киеве на Подоле.

"У владельца здания на Волошской уже какая-то странная традиция. Эта же компания - "ПКП "Подол-Бизнес" - также является владельцем еще одного уже скандального, к сожалению, здания на ул. Щекавицкой, 19/33. То есть, уже не первый раз, по моему суждению, эта компания доводит достопримечательности до разрушения", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Здание на улице Щекавицкой, 19/33 является только выявленным объектом культурного наследия.

Ранее экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко-Ескина рассказала, что этот дом в числе тех, которые могут исчезнуть в ближайшее время.

В феврале 2014 года полуразрушенный дом на Щекавицкой, 19/33 дымел несколько дней, но, по словам местных жителей, городские службы тогда ничего не делали, ссылаясь на то, что это - частная собственность.

Прокуратура Киева в 2014 году даже открывала уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), в отношении руководителей двух частных фирм, действия которых привели к разрушению старинного здания в исторической части Подола.

В апреле 2017 года в доме выламывали окна, разбивали стены и перекрытия гидро молотами.

Украинская правда