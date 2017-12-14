Объявления полного текста решения по Саакашвили перенесли – адвокат

Объявление полного текста решения судьи Ларисы Цокол по делу лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили, запланированное на 9 утра 14 декабря, перенесли в связи с тем, что судья не успела подготовить документ.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий под Печерским райсудом Киева.

"Мы только что услышали от секретаря судьи Цокол о том, что процедурно и технически полный тест еще не готов. Судья извиняется, но она в связи с загруженностью по другим делам и в связи со сложностью этого дела на 9:00 она просто не успела", - сказал защитник экс-президента Грузии.

Он прогнозирует, что текст решения будет оглашен на следующей неделе.

"Поэтому объявление будет в другой день. Когда именно, мы обязательно получим эту информацию от судьи. Я думаю, что это, скорее всего, будет на следующей неделе", - сказал Чернолуцкий.

Он также назвал "понятным и логичным" намерение прокуратуры обжаловать решение судьи Цокол.

"Это понятно и логично. И это право стороны оспаривать в апелляционной инстанции. Поэтому мы готовимся, мы уверены в своих доказательствах, обоснованиях и силах, поэтому нормально эту информацию от генпрокурора воспринимаем", - сказал адвокат.

Он добавил, что с точки зрения процедуры, перенос оглашения полного текста решения скажется на апелляции ГПУ.

"С точки зрения содержательной и процедурной, это повлияет на подачу апелляции, поскольку апелляция должна подаваться в установленные сроки и опираться на доводы в решение судьи", - подытожил Чернолуцкий.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Но Печерский райсуд отпустил Саакашвили на время расследования.



Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

О ходе событий в суде 11 декабря читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"