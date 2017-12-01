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В США официально признали Bitcoin

Пятница, 1 декабря 2017, 23:35

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc).

"Биткоин - это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались. Мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок", - подчеркнул голова комиссии Кристофер Джанкарло.

По информации агентства, первые торги могут пройти 18 декабря. В то же время на бирже утверждают, что готовы стартовать "хоть сейчас".

Купить бинарные опционы на биткоин также можно будет через брокера Cantor Exchange - он входит в большую финансовую компанию Cantor Fitzgerald, которая также получила разрешение американской власти.

Как известно, в ночь с 29 на 30 ноября курс биткоин обвалился почти на 20% - с более чем 11 тысяч долларов до 9,5 тысячи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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