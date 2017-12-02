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ОБСЕ: на Донетчине больше огня, на Луганщине - без нарушений "тишины"

Суббота, 2 декабря 2017, 00:13
ОБСЕ: на Донетчине больше огня, на Луганщине - без нарушений тишины

Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой области, в Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного такого нарушения.

Об этом говорится в отчете миссии от 1 декабря, который размещен на сайте организации.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 100 взрывов против около 110)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области в течении отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - подчеркнули наблюдатели.

Ранее миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала 380 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 27 ноября по 19:30 28 ноября.

Также Штаб АТО 28 ноября сообщал, что в Донецком направлении возможны вооруженные провокации со стороны боевиков ОРДЛО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
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