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Британская разведка считает РФ главной угрозой международной безопасности

Суббота, 2 декабря 2017, 03:57

На протяжении последних 20 лет РФ вмешивалась в дела своих соседей, бросив вызов системе мировой безопасности, сформировавшейся после 1991 года.

Такое заявление сделал гендиректор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) Алекс Юнгер, пишет The Times.

"После непродолжительного периода в начале 1990-х годов, когда Россия "принимала правила игры", соглашаясь с нормами мирового порядка после окончания холодной войны, она начала "фальсифицировать правила", притворяясь, что придерживается международных соглашений, при этом откровенно их нарушая", - отметил Юнгер.

"Закрепившись благодаря росту цен на нефть и контролю Путина над политической системой, Россия бросила вызов системе безопасности путем вмешательства в политику других стран. Одной из причин этого является "чувство безнаказанности" Кремля, которое своим нежеланием реагировать на российские провокации взрастил сам Запад", - убежден шеф британской разведки.

Также Юнгер призвал союзников Британии приложить больше усилий для противостояния гибридной войне, которую Россия ведет против Европы.

Как известно, ранее в НАТО заявили, что миру грозит большая межгосударственная война.

Темы: РосcияВеликобританияразведка
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