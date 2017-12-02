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НАПК отказывается обнародовать документы об увольнении Соломатиной

Суббота, 2 декабря 2017, 14:03
НАПК отказывается обнародовать документы об увольнении Соломатиной

Национальное агентство предотвращения коррупции отказалось предоставить нардепу Мустафе Найему копии документов об увольнении Анны Соломатиной без письменного обязательства о неразглашении.

Об этом говорится в ответе Найему на депутатский запрос, который он опубликовал в Facebook.

"НАПК отказалось предоставить копии документов об увольнении Анны Соломатиной, сославшись на… конфиденциальность данных. После вчерашнего праздника открытости и вскрытия агентов НАБУ это, конечно, верх абсурда", - написал Найем.

В ответе НАПК попросило нардепа "навести обоснования, каким образом запрашиваемая информация связана с осуществлением полномочий", и прийти в ведомство получить документы только после подписания письменного обязательства "по обеспечению требований закона Украины "О защите персональных данных".

"Я просил не медицинскую карточку госпожи Соломатиной, не ее домашний адрес или номер банковской карточки, а копию приказа об увольнении и основания, на котором он был подписан", - считает Найем.

Он также написал, что придет в НАПК, чтобы получить документы.

 
 

Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Соломатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

Соломатина написала заявление на увольнение. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

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НАПК направило в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций, но суд вернул его назад.

Также адвокат Соломатиной просит СБУ предоставить ей охрану из-за возможной угрозы ее жизни.

Темы: НайемНАПК
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