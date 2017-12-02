СМИ: На Шри-Ланке из-за шторма погиб украинец. МИД проверяет

На Шри-Ланке из-за мощного шторма "Окхи", который вызвал масштабные наводнения, погибли 26 человек, среди которых - 1 гражданин Украины.

Информацию о гибели украинца на Шри-Ланке 2 декабря подтвердили в департаменте консульской службы МИД Украины.

"Консул подтверждает гибель Украинский результате шторма в Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры", - сообщили в ведомстве.

Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 2, 2017

Ранее DW со ссылкой на информацию правительства Шри-Ланки сообщило, что в результате стихийного бедствия среди погибших может быть гражданин Украины, которого во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов г. Галле.

В департаменте консульской службы МИД Украины заявляли, что уточняют информацию о пострадавших украинцах.

В результате наводнений на Шри-Ланке повреждено около 20 тыс. домов - в основном в западных и южных прибрежных районах острова, из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.

Также из-за наводнений и оползней после циклона с ливнями на индонезийском острове Ява жертвами стали 25 человек. Шторм "Чемпака" стал причиной разрушений: повреждены более 1,7 тыс. домов, из региона эвакуировали более 2 тыс. местных жителей.

Украинская правда