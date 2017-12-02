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Посол США в РФ: Штаты снимут санкции с Москвы, когда решится украинский вопрос

Суббота, 2 декабря 2017, 17:57
Посол США в РФ: Штаты снимут санкции с Москвы, когда решится украинский вопрос

Санкции США в отношении Москвы будут сняты после решения украинского вопроса, главная задача -  остановить насилие на Донбассе.

Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" заявил посол США в РФ Джон Хантсман, пишут "Ведомости". 

"Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно - прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат", - отметил Хантсман. 

По его словам, США ввели в санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине, потому что это "вопросы международного права и территориальной целостности", которые важны для Вашингтона и всего мирового сообщества.

При этом Хантсман отметил, что у России и США много общего, а цель его работы в РФ  - "движение вперед в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном".

Как известно, 29 ноября 2017 года вступили в силу санкции против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины. Речь идет об усилении санкций против указанных секторов экономики РФ.

Директор Офиса по вопросам контроля за иностранными активами Минфина США Джон Смит в докладе на слушаниях в Конгрессе заявил о "конкретном влиянии санкций США против РФ, в частности, в сфере нефтедобычи".

Темы: санкцииРосcияСШАДонбасс
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