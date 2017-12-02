Украина не откажется от языковой статьи закона об образовании - замглавы МИД

Украина не приемлет шантажа со стороны Венгрии и не откажется от языковой статьи закона об образовании.

Об этом заявил замглавы МИД Василий Боднар, говоря о законе об образовании, который президент Украины подписал 25 сентября, пишет "Зеркало недели".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в двусторонних отношениях стран, кроме языкового закона, существуют другие "чувствительные темы" - законопроекты по вопросам гражданства и языка, а также вопрос о возвращении церковного имущества.

"Мы не приемлем шантажа и угроз. Как только появятся выводы Венецианской комиссии, мы их максимально учтем. Но имплементируя это решение, Украина не собирается отказываться ни от закона об образовании, ни от его 7 статьи", - заявил Боднар.

Он добавил, что Украина готова к диалогу с любой страной по имплементации языковой статьи.

"Мы исходим из необходимости обеспечить равный доступ всех граждан Украины к украинскому языку. При этом мы не нарушаем прав национальных меньшинств, а только даем им дополнительные возможности инкорпорироваться в украинское общество", - заявил он.

Боднар добавил, что нынешнее положение нацменьшинств - дискриминационное: "Не зная государственного языка, представителям национальных меньшинств нельзя полноценно реализовать себя в Украине".

"Закон об образовании исправляет эту несправедливость", - добавил замглавы МИД Украины.

Как известно, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и что Венгрия хочет пересмотра соглашения Украина – ЕС.