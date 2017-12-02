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Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Суббота, 2 декабря 2017, 19:59
Синоптики предупредили об ухудшении погоды

До конца суток 2 декабря в Киеве - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 4-6 см, на дорогах - гололедица.

Как сообщили в ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, в Киевской области до конца суток - сильный дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

На Прикарпатье - сильный снег, в северных, центральных, Одесской областях - сильный дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

2-3 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность 3 уровня.

 

В воскресенье, 3 декабря, в западных регионах и на севере Украины ожидается снег, в центральных и южных областях - мокрый снег, дождь, без осадков - на крайнем востоке.

 

Украинская правда 

Темы: погода
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